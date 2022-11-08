Умные и быстрые: ДНК-роботы научились диагностировать болезни быстрее тестов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Simone Brandt; 5-tv.ru

Ученые уже проводят эксперимент по выявлению COVID, и он весьма успешный!

Ученые петербургского университета представили наноробота, который способен обнаруживать даже малейшие частицы вируса. Возбудители болезней вычисляются по ДНК. И делает все это небольшое, но очень умное устройство. Корреспондент «Известий» Максим Облендер разобрался и покажет, как это выглядит.

Уникальная формула

Когда семья Евгении заболела — вызвали врача, чтобы знать точный диагноз. температура держалась несколько дней, в остальном — как обычная простуда. Запахи не пропадали, суставы не ломило.

«Мне делают тест, тест отрицательный. Все. Суммарно я проболела две недели. Никаких симптомов больше не было, но спустя неделю появились головные боли, сонливость и болезненная усталость, я не могла выполнять даже бытовые задачи», — подчеркнула женщина.

По этим симптомам Евгения поняла — это постковидный синдром, и она перенесла коронавирус, только ПЦР тест его не распознал. Определить инфекцию помог бы наноробот — новейшая разработка российских ученых. Он точнее аптечного экспресс-теста и быстрее лабораторного ПЦР показывает результат.

«Когда слышишь слово робот, представляешь себе что-то вот такое. Но наноробот — это вообще другая история. Это не что-то механическое. Весь процесс происходит в колбах и пробирках. Все это не может увидеть наш глаз. Но наноробот тоже программируют. Условно, его натаскивают на разные типы вирусов и сейчас его научили определять ковид», — заметил Облендер.

«Я встаю утром, что я делаю. Беру мазок из носа. А потом добавлять в маленький пробирку, который будет в набор. А потом инкубация пять минут, а потом добавлять на наш слайд», — пояснил первый автор исследования Ахмед Эльдиб.

Слайд — это несколько лунок. Одна покажет грипп, другая ковид, можно даже определить рак. Авторы проекта объясняют по-простому.

Наноробот — набор элементарных частиц РНК и ДНК. Но у него четыре программируемых руки — вот они, именно их учат цепляться к РНК разных вирусов. Сейчас уже есть программа для ковида, осталось сделать тест-систему. Когда «руки» робота хватают макромолекулу вируса — они раскручивают ее словно расческу. А дальше — расщепление субстрата. Возможно два варианта. Если пациент болен, жидкость, с пробой пациента начнет светиться в ультрафиолете. Если здоров — ничего не изменится.

«Этот негатив — негативный контроль, как ты видишь, это позитивный контроль», — пояснил эксперт.

Сейчас в лаборатории трудится почти два десятка специалистов из разных стран. От таких стеклышек до полноценной тест-системы, удобной для домашнего использования, конечно, пройдет немало времени.

«Первый рабочий прототип на основе нашей разработки мы планируем выпустить уже в июне 2023 года и дальше дорабатывать его уже до продукта рыночного в течении полугода», — пояснила аспирантка Валерия Дрозд.

В перспективе наноробота подружат со смартфоном. Приложение проанализирует интенсивность свечения. Команда надеется на успех, ведь главное преимущество такого теста в том, что он не просто покажет ответ «да» или «нет», он объяснит что это — ковид или просто ОРВИ. А значит, можно быстро и верно подобрать лечение.