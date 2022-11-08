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Итоги мероприятия во многом определят будущее Штатов. Кто же будет у «руля»?

Выборы в США грозят обернуться одним из самых громких провалов демократов за всю их историю. Политика Джо Байдена и его соратников довела страну до рекордной инфляции — денег на Украину выделили столько, что теперь не могут оправдаться. А антироссийские санкции добивают экономику. И теперь даже ненавистный многим Дональд Трамп уже не кажется плохой альтернативой.

Эти выборы в Конгресс традиционно называют промежуточными, они выпадают ровно на середину президентского срока и являются индикатором отношения граждан к политике властей. Претензии к администрации Байдена накопилось более чем достаточно. Инфляция перевалила за 8%. Цена на отопление, бензин и продукты растут. На этом фоне уровень поддержки главы Белого дома стремится ко дну. Его работу не одобряют более половины американцев.

Американцы выбирают между «слонами» и «ослами» — так исторически называют республиканцев и демократов. За последних отчаянно агитируют нынешний президент и позапрошлый. Байден с Обамой выложили в Twitter одинаковый пост.

Выборы в США едва стартовали, а их уже называют украденными. Аномалии начались с бюллетенями тех, кто голосовал досрочно, по почте. В одном из округов штата Джорджия более 1000 бланков просто не отправили избирателям, теперь оправдываются.

«Это человеческая ошибка, сотрудники новые, они не соблюдали процедуры, чтобы обеспечить отправку. Мне жаль, что этот офис подвел этих граждан. Многие из сотрудников работают в среднем 80 и более часов в неделю, и они истощены», — заметил директор по выборам и регистрации Джанин Эвелер.

В Пенсильвании могут признать недействительными почти 3,5 тысячи бюллетеней. Отзывают их под любыми предлогами — от неправильного заполнения до…технических неполадок.

«Проблема в том, что мы пытались обновить систему. Но это оказалось не совсем нужным и создало проблемы для других избирателей», — говорил администратор выборов Джефф Робертс.

По опросам, у демократов и республиканцев в этом штате примерно одинаковое количество голосов, снятые бюллетени могли стать решающими. И как раз Пенсильвания в 2020 году определила исход президентской гонки, которую также называли украденной. Байден оторвался от Трампа на 80 тысяч голосов, это преимущество фактически означало его победу в борьбе за Белый дом. Тогда Байдена встречали ликованием, но за два года все изменилось.

«Инфляция перевалила за 8%. Цены на отопление, бензин и продукты растут. На этом фоне уровень поддержки главы Белого дома стремится ко дну. Его работу не одобряют более половины американцев», — подчеркнул корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

Байдена то и дело ловят на ляпах и откровенно лживых заявлениях. За время у власти их оказалось так много, что газета Thw Washington Post даже присвоила ему статус «бездонный Пиноккио». И сейчас, в тот момент, когда партия демократов пытается сохранить за собой контроль над Конгрессом, репутацию Байдена топит его собственный сын. За какие-то часы до старта голосования всплыло интервью с неким предпринимателем, который в деталях рассказал, как Хантер Байден вместе с отцом запускал интернет-казино.

«Они конкретно обсуждали, как развивать этот бизнес, они порадовали нас тем, что достигли соглашения с властями Перу о получении лицензии. Джо Байден был непосредственно вовлечен в этот бизнес. Он не был пассивным участником разговора, он говорил об этом как член совета директоров или даже председатель совета директоров».

Сам Джо Байден пытается держать мину при плохой игре: вместе с группой поддержки в лице бывшего лидера Штатов Барака Обамы записывает агитационные ролики и с трибуны произносит высокопарные речи.

«Я искренне верю, что мы только начинаем. Я никогда не был так оптимистичен насчет будущего Америки. Нет ничего выше наших возможностей!» — обещает пожилой демократ.

На фоне Джо Байдена стремительно набирает очки Дональд Трамп. Накануне голосования он устроил свое, персональное, предвыборное шоу, где катком прошелся по всем оппонентам. Особенно досталось спикеру Нэнси Пелоси.

«Конечно, я думаю, что она животное. Она дважды объявляла мне импичмент ни за что!» — заметил Трамп.

То пообещал такое, что уже расценили как неприкрытый намек на выдвижение на пост президента.

«Это год, в котором мы вернем Палату представителей, мы вернем Сенат и, самое главное, в 2024 году мы вернем Белый дом», — кричал республиканец.

По информации журналистов, от более прямых заявлений в этот день Трампа отговорили сторонники — республиканцы. И сейчас именно у них есть все шансы на большинство как минимум в нижней палате Конгресса. Компьютерный симулятор рассчитал сразу 40 тысяч вариантов исхода голосования. И все свелось к одному — с вероятностью 80% Штаты накроет красная республиканская волна, и за «слонами» будут до 246 кресел. И сейчас, кажется, даже природа на их стороне — впервые в день выборов ожидают полное затмение, когда Луна должна стать кроваво-красной.