Атаксия у Джо Байдена: как шаткая походка может «убить» мозг президента США

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Расстройство координации движений может быть вызвано смертельной патологией.

Манера двигаться американского президента Джо Байдена, его шаткая походка, заторможенность движений в последнее время вызывает много вопросов у экспертов. Оценивая возможные проблемы со здоровьем 79-летнего политика, медики предположили у него наличие атаксии. Невролог Ян Власов эксклюзивно для 5-tv.ru пояснил, что это за нарушение и в чем его причина.

«Атаксия — это один из наиболее часто возникающих неврологических симптомов. Он может быть симптомом разных заболеваний. Эти заболевания связаны с поражением той части мозга, которая отвечает за координацию движений. Виды атаксии бывают разные: они могут возникать из-за нарушений в области мозжечка, из-за поражения глубокой чувствительности, то есть это уже не мозжечок, а нарушения периферической нервной системы. Они могут возникать из-за нарушений в глубоких отделах мозга. Это широкий спектр неврологических заболеваний», — рассказал врач.

Наиболее уязвимыми оказываются люди, страдающие сосудистыми и онкологическими болезнями.

«Это могут быть атрофические заболевания головного мозга. Это заболевания, связанные атеросклерозом, с хронической ишемической болезнью мозга, с онкологическими заболеваниями, в том числе мозга. Это порядка пары десятков различных связанных заболеваний, которые сами себе является очень тяжелыми. Сам по себе феномен атаксии — это, прежде всего, шаткая, неуверенная походка. Но неуверенная походка не всегда является атаксией. Есть целая группа симптомов, которые могут возникать при разных нарушениях двигательной сферы», — разъяснил доктор Власов.

Подобные проблемы с моторикой слабо поддаются лечению. Трудоспособность, как правило, снижена из-за постоянного прогрессирования нервно-психических нарушений.

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