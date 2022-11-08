Кардиолог Сонгуров: при падении давления может появиться потемнение в глазах и онемение пальцев

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Признаки сильно разняться в зависимости от самочувствия человека.

Человеческое здоровье сложно назвать стабильным: наше состояние меняется от множества факторов. Так, например, человек может страдать как от повышенного, так и от пониженного давления. Какие же симптомы сигналят о последнем? Об этом рассказал кардиолог Рашид Сонгуров.

«Если у человека упало давление, он может испытывать головокружение, головные боли. Может наблюдаться нарушение равновесия, тошнота и рвота. Также к частым симптомам гипотонии относятся выраженная слабость, потемнение в глазах, ухудшение памяти и работоспособности», — сказал он в беседе с Газетой.ру.

По словам специалиста, при резком падении давления возможен обморок. Также у гипотоников часто бывают холодные конечности и онемение пальцев рук.

Кардиолог отметил, что симптомы зависят от степени снижения артериального давления. Состояние больного гипотензией ухудшается в вертикальном положении. Он лучше себя чувствует лежа. Тем не менее специалист не советует проверять давление при помощи изменения положения тела.

Кардиолог посоветовал при появлении симптомов лечь на спину на горизонтальную поверхность и приподнять ноги, открыть окно, расстегнуть или снять тесную одежду, выпить крепкого сладкого чая и укрыться.

Как ранее писал 5-tv.ru, инфаркт может проявляться без боли в области груди. При этом могут беспокоить поясница, рука или живот.