А повторить? Блогеру Никоглаю грозит тюрьма за высмеивание солдата в ходе СВО

Фото, видео: Instagram* / nekoglaij1337; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Звезде ТikТоk стало смешно оттого, как военный отбивал украинские гранаты в окопах и чудом остался жив.

Общественность возмущена поступком российского блогера Никоглая, который спародировал накануне подвиг российского солдата. Боец накануне дважды отразил гранаты, брошенные с дронов ВСУ и чудом остался жив, но Николая Соболева (настоящее имя блогера — Прим.ред.) это почему-то рассмешило. Молодой человек в ответ опубликовал на Tik-Tok ролик-пародию, после чего общественность просит привлечь его к ответственности.

В частности, на этом настаивает представитель Государственной думы, телеведущий и бывший спортсмен Николай Валуев. Он отметил, что без внимания такой поступок оставлять нельзя.

«Видео глумливое очень и вполне понятно, какой эпизод СВО им пародировался. Если он так думает, что это такая смешная пародия — взять в руку гранату, выбросить ее таким образом, среагировать, когда над тобой коптер взлетает — недопустимо. В данном случае мы вим только картинку. Коптер находится сильно выше, его звука не слышим, то есть звука падающего боеприпаса, и когда рванет, знать не можешь. В данном случае, на войне, все звериным чутьем начинают чувствовать, что прилетает не только со стороны земли, но и с воздуха. Слава богу, что обошлось, но пародировать подобное и глумиться на этим — а видно, что откровенное глумление происходит — недопустимо», — отметил собеседник.

Он отметил, что кандидатуру молодого человека не помешало бы проверить по критериям частичной мобилизации. Несмотря на то, что сейчас она завершается, к блогеру, возможно, следовало бы приглядеться. Может быть, это перевоспитало бы молодого человека.

«Приказ об окончании частичной мобилизации вышел, но надо приглядеться (к Никоглаю — Прим. Ред.); воспитать, может, достаточно неприятным для него способом. <> Нельзя, нельзя оставлять безнаказанными такие случаи!» — подчеркнул парламентарий.

Instagram* / nekoglaij1337

С Николаем Валуевым согласны и многие пользователи сети. После того как пародийный ролик блогера появился на просторах интернета, некоторые призвали его повторить подвиг бойца.

«Посмотреть как бы ты на фронте так сделал»;

«Повторишь на поле боя?»;

«Я разочарована»;

«Ребят, это не шутки — сейчас умирают люди!» — написали пользователи.

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