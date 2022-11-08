«Не бойся, я рядом»: звезда «Что? Где? Когда?» рассказала о поразительном качестве Ершова

Фото, видео: www.globallookpress.com / Felipe Perez; © РИА Новости / Валерий Левитин; 5-tv.ru

Выдающийся журналист был известен как знаток поколения 70-х. Он скончался 4 ноября от последствий тяжелой болезни.

Умерший знаток телеигры «Что? Где? Когда?» всегда был полон уверенности и поддерживал новоиспеченных игроков клуба. Об этом сообщила экс-участница шоу Валентина Голубева. Она рассказала, как прошла ее первая игра с легендарным умником — он ее поразил в буквальном смысле слова.

«Я была совсем начинающей, а Ершов был опытный игрок и я тряслась как осиновый лист. Ершов говорит: „Не бойся, я рядом“. <…> Ершов был уверен в себе при любой ситуации, это я запомнила навсегда. Мы все-таки выиграли, потому что он еще раз сказал: „Ну я же говорил“. Вот это я запомнила», — рассказала она в беседе с 5-tv.ru.

Сегодня стало известно о кончине одного из первых знатоков телеклуба «Что? Где? Когда?». Как заявил его коллега по цеху Виктор Сиднев, причиной смерти могла стать раковая опухоль. В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru знаток отметил, что Ершов старался никогда не показывать свою боль.

«У него была онкология тяжелая. Но он не показывал. Даже в мыслях не было, что человеку тяжело, больно. <…> Он и человек был такой, который не показывал, если ему было непросто», — сообщил Сиднев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что основатель «Ласкового мая» умер в Оренбурге.