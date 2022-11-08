Календарь нерабочих и праздничных дней в России в 2023 году

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Гражданам повезло с длинными новогодними каникулами. А что будет с майскими?

Стали известны даты нерабочих и праздничных дней в 2023 году. Времени расслабиться и отдохнуть в нем у россиян будет немного.

Так, самые длинные выходные жителей страны ждут на Новый год — каникулы продлятся с по 1 по 8 января.

Следующий праздничный перерыв придется на февраль — 23 и 24-е числа, в эти дни страна будет отмечать День защитника Отечества. К ним добавятся еще два обычных выходных дня, 25 и 26 февраля — итого, с четверга по воскресенье, можно планировать поездки, встречаться с друзьями или устроить культурно-развлекательную программу.

А вот женщинам повезет меньше — их праздник, 8 Марта, выпадает на середину недели, среду. Так что отдыхать все будут один день, в четверг — снова на работу.

На длинные майские каникулы тоже рассчитывать не стоит — беспрерывного отдыха по 10 число не будет, как было во время эпидемии. Выходной ко Дню труда, 1 мая, выпадает на понедельник, которому будут предшествовать суббота и воскресенье. Правда, впереди еще четыре выходных — 6 и 7 мая и два праздничных — 8 и 9-го, приуроченных ко Дню Победы.

День России, отмечаемый 12 июня, выпадает на понедельник, соответственно в распоряжении россиян будет три выходных и столько же в ноябре в честь Дня народного единства — 4, 5 и 6 ноября, так как сам праздничный день придется на субботу.

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