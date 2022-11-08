Названа причина смерти знатока «Что? Где? Когда?» Сергея Ершова

Фото, видео: www.globallookpress.com / Wu Xiaoling; 5-tv.ru

По словам коллеги Виктора Сиднева, знаток телеигры никогда не показывал, что испытывает мучительную боль.

Знаток телеигры «Что? Где? Когда?» Виктор Сиднев назвал причину смерти коллеги по клубу Сергея Ершова, ушедшего из жизни 4 ноября. Подробностями он поделился в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

По словам Сиднева, Ершов страдал от онкологии. Но он никогда не показывал боли или грусти, всегда был особенным «лучиком света», к которому тянулись люди.

«У него была онкология тяжелая. Но он не показывал. Даже в мыслях не было, что человеку тяжело, больно. Мы не так близко общались, так что подробностей не могу сказать. Но он и человек был такой, который не показывал, если ему было непросто», — объяснил Виктор Сиднев и добавил, что прямо сейчас находится на похоронах Сергея Ершова в Обнинске.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что экс-солистка «Миража» Светлана Разина назвала возможную причину смерти основателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова.