Названо имя самого сексуального мужчины на Земле

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Теперь знаменитость ждет ироничных шуток в свою сторону, ведь заслуженный титул не просто почетный, но и очень необычный.

Американский актер Крис Эванс считается самым сексуальным мужчиной мира в 2022 году по версии журнала People. В интервью изданию артист отмечал, что данное известие больше всего должно понравится его маме. Родительнице будет приятно, что именно ее сын оказался наиболее привлекательным среди остальных.

«Она гордится всем, что я делаю, но этим точно будет хвастаться», — сказал он.

Однако мама звезды Лиза совершенно не удивилась, когда узнала потрясающую новость. По ее словам, Эванс всегда отличался успехами, чем их семья несказанно гордится.

Крис Эванс назван самым сексуальным мужчиной в мире по версии журнала People. www.globallookpress.com / Monika Skolimowska

«Это для меня не сюрприз! Наша семья будет без ума от счастья», — рассказала она журналистам.

Также актер поделился школьными воспоминаниями. Он рассказал, что в те годы он не был «крутым парнем» и если бы узнал, что в будущем добьется больших успехов, то «раздулся бы от гордости». Теперь артист ожидает ироничных насмешек от близких, ведь заслуженный титул не просто почетный, но и очень необычный.

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