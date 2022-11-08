Чудо произошло? Элтон Джон появился на показе в США без инвалидного кресла

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Bonnie Cash / Pool via CNP

Артист несколько лет борется с раком. Каждое движение дается ему тяжело.

Британский рок-музыкант Элтон Джон выступил на гала-концерте LACMA Art + Film 2022, которое традиционно прошло в Музее искусств Лос-Анджелеса. Туда, судя по фото, обнародованным в сети, артист явился без инвалидного кресла и в отличном настроении. Артист украсил мероприятие не только своим присутствием, но и нарядом от торгового дома Guссi.

Певец облачился в синий брючный костюм, украшенный аппликациями со стразами и камнями. Публику он приветствовал стоя, с распростертыми объятиями и улыбкой на лице, на котором не читалось никакого намека на болезнь. Вместе с тем известно, что артист уже минимум три года борется с раком простаты. Из-за проблем с мочеиспусканием и выпадением прямой кишки, артист даже вынужден был пользоваться памперсами. Однако последнее появление в свет говорит о том, что сэр Элтон пришел в норму. Кроме того, распрощался с инвалидным креслом, с помощью которого еще недавно перемещался после перелома лодыжки.

Последнее время Элтон Джон передвигался в инвалидной коляске. Instagram* / eltonjohn

К слову, модным покровителем LACMA Art + Film выступает модный дом Guссi. С его представителями Элтона Джона связывает крепкая и давняя дружба. Джон называет Алессандро Микеле, креативного дизайнера бренда, «вторым Джанни Версаче», а Микеле вдохновляется образом сэра Элтона Джона и создает для него целые коллекции, в том числе и сценический гардероб.



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