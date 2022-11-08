Высохшую мумию человека обнаружили на унитазе в Зеленограде

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Дочь хозяина квартиры утверждает, что видела его в последний раз в 2015 году.

В Зеленограде в уборной обнаружили мумию пенсионера неизвестной давности.

Как стало известно 5-tv.ru, сотрудники МЧС вскрыли квартиру, в которой проживал мужчина 1962 года рождения. Открыв дверь уборной комнаты, спасатели обнаружили хозяина квартиры. А если быть точнее — его мумию, в естественной для туалетной комнаты позе.

Загадочное дело передали следователям, а «находку» отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Сотрудники правоохранительных органов связались с дочерью пенсионера, которая также проживает в Зеленограде. Но она заявила, что последний раз видела отца в 2015 году.

Пока остается неизвестным, от чего скончался мужчина и как долго мумия пробыла в уборной комнате.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на юго-востоке Москвы годовалые дети два дня рыдали в запертой квартире рядом с мертвецом.