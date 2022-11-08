В Минобороны РФ назвали минимальную зарплату мобилизованного россиянина

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Военнослужащие с течение времени смогут получать надбавки к довольствию за особые достижения.

Единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей будет начислена контрактникам, которые подписали договор на год и более, а также срочникам, которые были призваны на службу в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил представитель финансового блока Министерства обороны РФ Сергей Микищенко.

«Указом президента Российской Федерации определено, что, начиная с 21 сентября 2022 года всем военнослужащим, проходящим срочную службу и заключившим контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более, и гражданам, призванным в рамках мобилизации, также заключившим контракт на прохождение военной службы на срок один год и более, будет начислена единовременная денежная выплата в размере 195 тысяч рублей», — доложил представитель министерства.

Стоить отметить, что если человек находился на службе меньше, то и сумма выплаты будет меньше. Но выплата 195 тысяч рублей — установленный минимум. Деньги начисляются на банковскую карту в середине месяца за прошлый месяц.

«Денежные средства военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации, начисляются на банковскую карту с 10-го по 20-е число каждого месяца за предыдущий месяц военной службы. То есть военнослужащим, проходившим службу с 1 по 31 октября будет начислено денежное довольствие с 10 по 20 ноября», — объяснил Сергей Микищенко.

В последствии военнослужащие будут получать зарплату и соответствующие надбавки, как все контрактники. Основная сумма зависит от звания и выслуги лет. Надбавку военнослужащий может получить за особые условия службы или достижения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин назвал число призванных в рамках частичной мобилизации.