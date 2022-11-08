Под Херсоном задержали 9 диверсантов, планировавших теракты

Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ

Благодаря оперативной работе сотрудников ФСБ России трагедий удалось избежать.

Девятерых диверсантов Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Херсонской области. Как сообщили в Федеральной службе безопасности России, подозреваемые планировали теракты против высокопоставленных членов военно-гражданской администрации.

В ФСБ подчеркнули, что у задержанных уже производились обыски. Кураторами диверсантов являются бежавшие из страны Виктор Хомяк, Дмитрий Сидей и Самир Шукюров.

«У задержанных изъято более пяти килограммов пластида, электродетонаторы, исполнительные устройства, три готовых к применению украинскими военными гранаты, стрелковое оружие и боеприпасы, а также специальные средства разведки», — подчеркнули сотрудники российской спецслужбы.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. На время следственных действий подозреваемые по решению суда помещены за решетку. Им грозит до нескольких лет тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главу «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева задержали в Запорожье по подозрению в госизмене.