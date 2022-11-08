Прусикин и Таюрская из Little Big лишились денег и дома в США

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Музыканты уехали из России после того, как публично высказались против действий страны на Украине.

Музыканты коллектива Little Big переживают непростые времена после того, как уехали из России в США. Место жительства артисты сменили из-за политической позиции, которую накануне эмиграции обнародовали в соцсетях. Сейчас они дают концерты за рубежом, но аудитория у группы уже не та, как это было во время жизни на Родине.

«Мне говорят: „Ты не высылаешь деньги на помощь“. У меня у самого сейчас денег нет, а мне нужно есть, нужно жить как-то… Или мне отдать свою жизнь?!» — цитирует издание Deutsche Welle* солиста коллектива Илью Прусикина.

С ним согласна его возлюбленная и вокалистка группы Софья Таюрская. По словам девушки, музыканты «полностью перелопатили свою жизнь», бежав из России с двумя чемоданами. Это решение стоило им комфортной и обеспеченной жизни.

«Мы лишились дома, работы, друзей, страны — всего!» — отметила она.

При этом артистка предположила, что лет через 15-20 музыканты вернутся в Россию. А пока же придется потерпеть трудности на чужбине. Что касается пятилетнего сына Ильи от предыдущих отношений, то он, скорее всего, будет приезжать к нему в Штаты вместе с матерью Ириной Смелой.

«Сейчас из нас сделали врагов народа, люди называют предателями, потому что мы даем интервью?» — сетует лидер коллектива.

Однако это не так, уверяют он и его супруга. Свою Родину они по-прежнему любят и будут любить, там остались их друзья и, судя по всему, лучшие годы жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица Лолита Милявская высказалась о сбежавших из России знаменитых коллегах на одном из концертов в Екатеринбурге.

* — признано иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ