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Скандал вокруг сноса скульптуры Екатерины II продолжает разгораться. Власти Украины, преследуя корыстные цели, кажется, не остановятся ни перед чем.

Многострадальный памятник великой русской царице Екатерине II, которая сыграла решающую роль в становлении Одессы, снова под ударом. Неонацисты окончательно решили его снести. В городе готовятся к демонтажу скульптуры.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что это не первое «покушение» на монумент, процитировав известного классика. Чуть больше века назад Иван Бунин в своих дневниковых записях «Окаянные дни» описывал события, похожие на преступные действия киевского режима.

«Есть ли разница? Конечно. Тогда — тряпки, ныне — черные полиэтиленовые пакеты, тогда — веревки, ныне — скотч, тогда из дерева хотя бы вырезали звезды, нынешние власти обошлись без изысков — ОСП-плитами. И еще. Теперь закрыли памятник „Основателям Одессы“ полностью», — возмущается Захарова в своем Telegram-канале.

Борьба с российскими памятниками не прекращается. Тогда скульптуру Екатерины снесли 1 мая 1920 года на «всеобщем городском субботнике». Прошли десятилетия. Украина обрела свою независимость. В 2007 году памятник решили восстановить силами депутатов горсовета, чтобы вернуть Одессе европейский облик, напоминает дипломат.

Однако, как ни крути, история циклична. Царица снова не угодила новым властям. Киевский режим основательно «взялся» за историческое наследие. Мария Захарова с сарказмом отмечает, что местные власти приступили к подготовительным работам в день 105-й годовщины Октябрьской революции.

«Верной дорогой идут товарищи. Дорогой диктатуры. Только не пролетариата, а либерализма. Закрыв щитами царицу, чтобы не видела она позора Одессы, в стране воцарился Швондер, управляющий шариковыми», — подытожила Захарова.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Одессе готовятся к сносу памятника Екатерине II.