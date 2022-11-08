Семь человек погибли в смертельном ДТП с автобусом в Турции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Eyup Kelebek; 5-tv.ru

Как удалось выяснить, среди жертв трагедии россиян не было.

Смертельное ДТП на востоке Турции — семь человек погибли и 11 пострадали. Автобус столкнулся с двумя грузовиками. От удара он загорелся, в этот момент в салоне находились два десятка пассажиров.

На место быстро прибыли пожарные. Но автобус уже был охвачен огнем. Все погибшие — граждане Турции. Двое в крайне тяжелом состоянии.