Полиция провела обыск у националиста Дмитрия Демушкина

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Прежде лидер движений «Славянский союз»* и «Русские»* уже привлекался к уголовной ответственности.

Правоохранители провели обыск у националиста Дмитрия Демушкина. Об этом лидер движений «Славянский союз»* и «Русские»* сообщил в своем Telegram-канале.

«В 06:00 ломятся в дверь сотрудники полиции. Причина неизвестная», — рассказал он подписчикам.

Позже обыски в квартире Демушкина подтвердил его адвокат Олег Колесников. В беседе с 5-tv.ru он пояснил, что мероприятия связаны с журналистской деятельностью мужчины. Они проведены по делу о публичных призывах к деятельности против безопасности государства. Наказание за это предусмотрено статьей уголовного кодекса.

«В 6:30 провели обыск, изъяли телефон, допросили, пока не задержали», — уточнил юрист.

Как известно, пять лет назад Дмитрий Демушкин получил 2,5 года заключения в колонии строгого режима. Ему вменялась статья о возбуждении ненависти, вражды и унижении человеческого достоинства. Срок журналист получил после того, как в 2014 году опубликовал в соцсетях фото экстремистской направленности. После освобождения Демушкин занял руководящую должность в администрации сельского поселения Барвихинское. Позже, в мае 2019-го, он стал главным специалистом отдела по организационной работе, делам молодежи, культуре и спорту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мощный взрыв прогремел у кафе в Забайкалье, есть пострадавшие.

* — экстремистские организации, запрещенные в РФ.