Скончался один из первых знатоков «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов

Эмилия Малинина 11 229
Скончался один из первых знатоков «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов

Выдающийся журналист был известен как знаток поколения 70-х.

После серьезного заболевания скончался Сергей Ершов. Он был одним из первых знатоков телеигры «Что? Где? Когда?». Информация о его смерти появилась в Telegram-канале клуба.

«4 ноября после тяжелой болезни ушел из жизни один из первых знатоков телеклуба „Что? Где? Когда?“ Сергей Ершов», — указано в сообщении.

Впервые Ершов появился в телеигре 24 декабря 1977 года. Он быстро набрал популярность и сейчас известен как знаток поколения 70-х годов. В начале нулевых умник участвовал в игре XXI века, а в 2010 году сыграл в сборной разных поколений знатоков.

К слову, телеигра «Что? Где? Когда?» впервые вышла в 1975 году. Телезрители смогли лицезреть выпуск 4 сентября. Программа до сих пор выходит на федеральном канале. В ней всегда принимают участие две команды — на одной стороне телезрители, на другой — знатоки. Если вторые дают правильный ответ, то получают очко в свою пользу, а если неправильно, то балл засчитывается телезрителям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что основатель «Ласкового мая» умер в Оренбурге.

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