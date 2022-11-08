Советник Байдена подтвердил сведения о секретном контакте США и РФ на высшем уровне

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По словам представителя офиса американского президента Джейка Салливана, все каналы связи между странами были строго засекречены из соображений безопасности.

Представители Соединенных Штатов общались с РФ с целью избежать эскалации конфликта и снизить риск применения ядерного оружие. Кроме того, Вашингтон предупреждал Москву о вероятных последствиях перехода военных действий в это русло. Такое заявление сделал советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

«У нас была возможность провести контакты с Россией на высоком уровне, нацеленные на снижение риска использования ядерного оружия, а также на то, чтобы донести последствия его возможного применения. Мы не раскрывали каналы, по которым проводились эти контакты, чтобы их защитить», — сказал он.

Эти слова прозвучали на одной из пресс-конференций как ответ на публикацию газеты The Wall Street Journal. В материале утверждалось, что в течение последних месяцев Салливан ведет переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.

Ситуацию комментировал также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Он подчеркнул, что зарубежная пресса регулярно выпускает недостоверную информацию или преднамеренные «утки». По мнению Пескова, за разъяснениями стоит обращаться либо к авторам очередной статьи, либо в Белый дом.

Западные СМИ все чаще упоминают в своих статьях в контексте российско-украинского противостояния риск применения ядерного оружия. Более того, Москве безосновательно приписывается план рано или поздно его применить. Россия неоднократно и настойчиво заявляла, что данной угрозы не существует, а шум вокруг темы — не более чем целенаправленное нагнетание и провокация.

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