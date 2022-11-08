Пленница Израиля: сколько денег получает Пугачева на чужой земле

Получающая денежную помощь репатриант Израиля Алла Пугачева не может выезжать более чем на три месяца

Фото: ТАСС / Серебряков Дмитрий

Алла Пугачева вслед за мужем получила новое гражданство. Но за это власти страны ограничили ее возможность путешествовать.

Певица Алла Пугачева получила паспорт Израиля, полагающиеся государством выплаты и запрет на выезд чаще раза в три месяца. Таковы условия репатриации на Земле обетованной, пишет dni.ru.

Как известно, артистка забрала детей из московской школы и отправилась вслед за мужем Максимом Галкиным*, который не появлялся в РФ с начала спецоперации по защите Донбасса. Мама юмориста — чистокровная еврейка — похоронена в Израиле. Этот факт дал возможность семье пародиста закрепиться на чужбине.

Новое гражданство Пугачева получила 22 мая 2022 года, паспорт ей выдали в Иерусалиме. Теперь народной артистке СССР положена денежная помощь. Власти Израиля поддерживают репатриантов и финансируют их обустройство в первый год. В течение полугода Алла Борисовна будет получать прожиточное пособие, весь первый год — дотацию на аренду жилья.

Министерство алии и интеграции Израиля вместе с помощью дает и ограничения. Так, Пугачевой нельзя покидать государство более чем на три месяца, иначе всех пособий ее лишат. Всего певица будет получать 19 тысяч шекелей в месяц, что в пересчете на рубли составляет почти 350 тысяч. Детям знаменитости положены по 7300 шекелей (около 130 тысяч рублей) за полгода.

Галкин и Пугачева с детьми Лизой и Гарри покинули Россию в первые дни спецоперации. Певица много месяцев молчала о своей политической позиции, ее супруг при этом распространял антироссийские лозунги. В сентябре Алла Борисовна вернулась в Москву и отправила детей в школу. Но узнав о признании Галкина иноагентом, собрала вещи и улетела за ним без обратного билета.

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* — признан иноагентом в России.