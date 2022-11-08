«По-мужски»: Антон Лапенко стал главным героем триллера

Фото, видео: Кадр из к/ф «По-мужски», реж. Максим Кулагин, 2022 г.; 5-tv.ru

Дебютный триллер с участием известного юмориста поднимает действительно серьезную и злободневную тему для России.

В «Ленинград Центре» состоялся предпремьерный показ фильма, сюжет которого пробирает до дрожи. Довольно простая бытовая история о том, как мужчина испугался и не смог защитить свою женщину во время конфликта, быстро перерастает в катастрофу, когда герой все же решает поговорить с обидчиком «по-мужски». К слову, фильм так и называется.

Главную роль сыграл известный блогер Антон Лапенко, которого в этом фильме не узнать. Что значит «быть мужиком», и как сохранить честь, не потеряв совесть? Максим Облендер — о предельно реалистичной и откровенной истории, которая стала одним из главных открытий этого года.

Ударить первым или быть мудрее и отойти в сторону, что правильнее, что «по-мужски»? Непростой вопрос, над которым команда фильма заставила размышлять с первых кадров триллера. Казалось бы, простейший бытовой сюжет. Семейная пара покупает загородный дом, с ним приобретает и соседа-алкоголика, который путает помойку с их газоном.

Удар делит жизнь семьи на до и после, меняет и самого Глеба — персонажа Антона Лапенко. Какие роли ему только не приходилось играть — в своих коротких роликах он был и инженером, и журналистом, и бандитом, и врачом. Но здесь, впервые играл настолько по-настоящему и «по-мужски». И готовился к съемкам. Пришлось даже нарастить мышечную массу.

«Если я взялся в этот раз за драматическую роль, это значит, что я полностью ухожу в это. Мне очень нравится себя исследовать в разных областях. И в комедийных, и в драматических. Поэтому я не закрываю ни в коем случае какой-то своей комедийной части», — отметил актер.

Фильм, который собрал множество наград самых разных фестивалей впервые представляют обычному зрителю в шоу-пространстве «Ленинград Центр», на несколько дней раньше широкого проката. Никаких пафосных речей, красных ковровых дорожек. Да и сами актеры здесь рядом со зрителями.

Творческая встреча, накануне они собрали сотни людей на аналогичный предпоказ в столице, но в Петербурге своя камерная атмосфера, на уютных диванах «Ленинград центра» и родственники, и друзья, и коллеги.

Фильм команда снимала за свои деньги, для большинства участников процесса, включая режиссера, картина стала дебютом. Не стеснялись крепких мужских выражений в кадре, пытались контролировать эмоции.

«Для меня это роль на сопротивление. Я знаю, что во мне — в Кате есть какие-то сходства с Полиной, но сдерживать эмоционально себя было трудно, хотелось прям разметать всех!» — делится исполнительница главной женской роли Екатерина Щербакова.

В беседе после фильма спрашивали, как поступили бы сами актеры в схожей ситуации, какие дальнейшие планы. А еще про другой просмотр. Фильм «По-мужски» помимо фестивалей показывали заключенным, в том числе тем, кто отбывает срок по особо тяжким статьям.

То, что начинается как обычная бытовая ссора, превращается в трагедию героя. Как он поступит, и насколько сделает это «по-мужски» зрители узнают уже 10 ноября, когда картина выйдет в прокат.