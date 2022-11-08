Смертельные сюрпризы: на освобожденных территориях уничтожают снаряды, оставленные ВСУ

Фото, видео: ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

Среди найденных снарядов и советские, и современные натовские экземпляры.

Настоящую коллекцию боеприпасов на передовой и на освобожденных территориях собрали наши военные. Снаряды все чаще находят в домах местных жителей. Уходя, солдаты ВСУ оставляли людям смертельные сюрпризы.

Операции по ликвидации боеприпасов выполняются с хирургической точностью. Но итог всегда один — мощный взрыв. Ярослав Богат показал работу саперов.

Так хоронят частички смерти. Яма слой за слоем набивается опасными находками. Земле предают украинские снаряды, гранаты и патроны, которыми били и по мирным тоже.

Все эти боеприпасы были изъяты на передовой, но часть из них не разорвалась, часть из них была готова к использованию, причем, многие были найдены в гражданских объектах, там где засели боевики ВСУ.

Процесс уничтожения аккуратен и медленен. Даже одного такого снаряда достаточно, чтобы убить всех вокруг. Работа опасная. Но сделать ее обязательно нужно, чтобы обезопасить местных жителей.

«С целью исключения использования данных видов, вооружения для проведения диверсионной деятельности, а также диверсионно-разведывательных акций, мы уничтожаем эти боеприпасы», — пояснил военный с позывным «Атом».

Подобные партии небольшие, но постоянные. На освобожденных территориях и вблизи линии соприкосновения такие подобное оружие находят ежедневно. Уничтожают еженедельно. И по тому что находят, отчасти можно судить о боеготовности вражеских подразделений на том или ином переднем крае. Где-то это отголоски эха Советской армии, где-то — подарки из-за границы.

Саперы будут уничтожать в том числе и шведские боеприпасы от противотанкового орудия. Часть снарядов пошла на изучение. И наши специалисты уже работают над тем как обезопасить себя от такого типа орудий.

К слову, шведский гранатомет «Карл Густав», для которого и предназначены эти снаряды, принят на вооружение американской армии.

Кульминация погребения найденных боеприпасов — их подрыв, полное уничтожение. В месте, где осколки, вырвавшись из-под земли, больше никому не причинят вреда.