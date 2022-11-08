Беспорядок и путаница: кто станет командовать в Конгрессе США

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Граждане Штатов стремительно меняют свои предпочтения, а на избирательных участках с самого утра — скандалы и неразбериха.

В США стартовали выборы в Конгресс, которые грозят обернуться одним из самых громких провалов демократов за всю их историю. Политика Байдена и его соратников довела страну до оглушительной инфляции: денег на Украину потратили столько, что теперь не хватает самим. А антироссийские санкции лишь добили экономику Штатов. И теперь даже ненавистный многим Трамп уже не кажется плохой альтернативой. Из Вашингтона передает Николай Мастеров.

Эти выборы в Конгресс традиционно называют промежуточными, они выпадают ровно на середину президентского срока и являются индикатором отношения граждан к политике властей. Претензии к администрации Байдена накопилось более чем достаточно. Инфляция перевалила за 8%. Цена на отопление, бензин и продукты пухнут как на дрожжах. На этом фоне уровень поддержки главы Белого дома стремится ко дну. Его работу не одобряют более половины американцев

Американцы выбирают между «слонами» и «ослами», так исторически называют республиканцев и демократов. За последних отчаянно агитируют нынешний президент и позапрошлый. Байден с Обамой выложили в Twitter одинаковый пост.

А вот Трамп ничего не выложил, ведь его аккаунт до сих пор заблокирован, хотя многие рассчитывали на то, что новый хозяин социальной сети даст слово бывшему президенту. Тем более, Илон Маск на этих выборах высказался в поддержку республиканцев. Ради сохранения политического баланса.

Сейчас правительство Соединенных Штатов находится под контролем у демократов, которых принято считать либералами. Они же — «синие ослы». Их единственные конкуренты — республиканцы, то есть консерваторы или «красные слоны». И хотя по данным последних опросов большинство за партию Дональда Трампа, в Белом доме пытаются сохранить интригу.

«Мы можем не знать всех победителей выборов в течение нескольких дней. Требуется время, чтобы подсчитать бюллетени законным путем. Всем нам надо набраться терпения», — пытается закрыть тему пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Демократы выступают за всеобщее равенство, республиканцы придерживаются тезиса «выживет сильнейший». И как ни странно, именно в кризисный момент американцы потянулись к жестким капиталистам. Но почему? Виновата Украина. Рядовые граждане больше не хотят поддерживать киевский режим за счет собственного кармана.

«Мы уже потратили очень много денег на Украину, конечно, мы собираемся поддерживать их и дальше, но мы не уже не можем продолжать отправлять туда деньги», — отметил журналист и политолог Сезар Видал.

На Украину уже потратили почти два триллиона долларов. Для сравнения: в феврале этого года госдолг США перевалил за 30 триллионов долларов. Денег не хватает даже на бюджетников.

В американской столице прямо перед выборами зарегистрировали мрачную статистику: с начала года в городе совершено больше двухсот убийств. Такого уровня тяжких преступлений Вашингтон не видел последние 18 лет. Также в столице всплеск групповых ограблений магазинов, однако в полиции сейчас продолжается сокращение кадров и уменьшение финансирования. Среди правоохранителей распространено неофициальное правило: если сумма ограбления меньше тысячи долларов, то выезжать на место преступления нет необходимости, ни административное, ни уголовное дело заводится не будут, потому что якобы суды и полицейские участки уже загружены и переполнены работой

Демократы долго думать не стали и сразу обвинили во всем Россию. Якобы Москва опять вмешивается в выборы. Впрочем, и безо всякого вмешательства самая совершенная избирательная система, как считают в США, дала сбой.

В столице США выборы начались в семь часов утра по местному времени и начались они со скандалов. Выяснилось, что во многих американских штатах именные бюллетени для голосования были разосланы по неподтвержденным адресам. Человек мог как переехать, так и попросту умереть. В одной только Пенсильвании было отправлено не меньше 240 тысяч почтовых бюллетеней.

А в Теннесси избирателям вообще выдали неправильные бланки для досрочного голосования и они поставили галочки за кандидатов из другого штата. Правда ошибку быстро заметили и теперь жителям придется прийти на избирательные участки еще раз.