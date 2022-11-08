Наполеоновские планы: Зеленский хочет захватить Крым

Фото: Кадр из к/ф «Ржевский против Наполеона», реж. Марюс Вайсберг, 2012 г.

Спецслужбы Незалежной даже назвали сроки реализации стратегии возвращения полуострова.

Администрация президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает стратегию захвата Крымского полуострова. Также власти страны намерены заставить российские войска отступить из Херсонской области — региона, ставшего субъектом РФ по результатам референдума в сентябре. Об этом сообщают авторы американского издания The Daily Beast, ссылаясь на данные высокопоставленного киевского чиновника.

«За кулисами администрация президента Украины также планирует следующие шаги по захвату Крыма», — сказано в статье.

Авторы материала пишут, что ответственной за план по «возвращению полуострова и изгнанию России» назначена представитель президента Украины по Крыму Тамила Ташева. В беседе с журналистами издания она назвала главным инструментом реализации плана подпольную сеть информаторов в регионе.

«Основной механизм деоккупации — это политико-дипломатический путь. Но в рамках этой стратегии мы говорим и о другом механизме, включающем, конечно же, военные компоненты деоккупации», — пояснила Ташева.

Ответственная за захват Крыма добавила, что украинские спецслужбы уже определили срок успешного выполнения плана. По ее данным, киевский режим может отпраздновать победу весной или летом следующего года. Однако заверения военачальников, добавила Ташева, позволяют предполагать, что это произойдет еще раньше.

Владимир Зеленский прежде упоминал, что хочет захватить российский Крым и отправиться туда, чтобы увидеть море. На это получил резкий ответ депутата Госдумы от полуострова Михаила Шеремета. Он заявил, что президент Незалежной если и полюбуется крымскими красотами, то исключительно из окна машины для перевозки военных преступников.

Ранее, писал 5-tv.ru, мэр города Даугавпилс в Латвии Андрейс Элксниньш назвал Крым частью России и отказался обвинять Москву в агрессии.