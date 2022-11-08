Надежда Ермакова пожаловалась на отношения на расстоянии: «Это испытание»

Фото: Instagram* / ermakovan

Экс-участники релити-шоу вынуждены жить на два города — выдержит ли такую проверку уже отменявшая свадьбу пара?

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Надежда Ермакова устала от супружеской жизни на два города. Пока она работает и развивает свой блог в Москве, молодой муж сдает экзамены на сессии в Казани. 38-летняя Ермакова и 23-летний Даниил Чистов познакомились на "телестройке". Их отношения не были простыми, пара даже отменяла свадьбу. Разногласия удалось преодолеть, медовый месяц позади, но влюбленным пришлось пройти очередную проверку.

Вот уже несколько недель Чистов живет в Казани. Жена периодически навещает его, но не может остаться надолго — ждут дела в столице. Звездам реалити определенно мало времени, которое удается провести вместе. Очередное расставание настолько опечалило Ермакову, что она решила поделиться эмоциями с поклонниками в социальных сетях

«Последний кофе в Казани — и привет, Москва. Отношения на расстоянии… Сейчас только так. Это испытание, конечно», — пожаловалась она.

Муж Надежды Ермаковой на время сессии переехал в Казань. Instagram* / ermakovan

Личная жизнь Надежды Ермаковой неизменно сопровождается сложностями. Ей было непросто найти любовь в рамках шоу. Когда же удалось построить романтические отношения, на первый план вышел больной вопрос пополнения в семействе. По словам звезды «Дома-2», она пережила шесть выкидышей из-за проблем со здоровьем.

Молодой избранник не видит будущего без детей. Он непременно хочет воспитывать наследников с возлюбленной. Если не получится забеременеть естественным путем, Ермакова планирует прибегнуть к процедуре ЭКО. Усыновить ребенка она категорически отказывается. Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Надежде Ермаковой не удается исполнить мечту о материнстве.

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