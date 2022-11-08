«Выглядит отвратительно»: «Гоблин» Пучков о бежавшей за границу Пугачевой и других звездах

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Публицист, известный как Гоблин, осудил покинувших Россию знаменитостей и объяснил главную причину их побега.

Российские знаменитости бегут из страны с целью спасти зарубежные активы, оказываясь при этом в самом невыгодном свете. Такое мнение в интервью артисту Вячеславу Манучарову высказал писатель, переводчик и популярный блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков. Он отметил, что ажиотаж объясним исключительно материальными интересами звезд, как минимум — они первоочередные.

«Мегазвезды, такие, как Алла Борисовна (Пугачева. — Прим. ред.), бегут за деньгами. Деньги лежат на Западе давным-давно. Заработанное бабло туда выведено. Они, защищая свои деньги и убежав на Запад, из кожи вон лезут, демонстрируя, что они хорошие и свои. И деньги у них отнимать не надо. Выглядит безобразно. Отвратительно», — заявил Гоблин.

Дмитрий «Гоблин» Пучков, блогер, публицист, переводчик. © РИА Новости / Нина Зотина

Жесткой критикой Пучков прошелся и по «прощанию» Пугачевой, которое она опубликовала в соцсетях перед отъездом. Артистка назвала «холопами и рабами» всех, кто не разделяет ее взглядов на жизнь, намекнула, что сейчас к ней негативно относятся только привыкшие терпеть унижения люди.

«Заявлять, как Алла Борисовна, что всю жизнь нас ненавидела. Зачем ты это говоришь? Это какой плевок в душу тем, кто тебя слушал!» — возмущался блогер.

Как отметил Пучков, себя «холопом и рабом» он не ощущал никогда. Он также подчеркнул, что терпеть или нет условия собственной жизни — личный выбор каждого. Кроме того, далеко не все россияне, как можно подумать после слов Аллы Пугачевой, молчат и держат при себе недовольство.

«С возрастом приходит мудрость, но иногда возраст приходит один. К Алле Борисовне возраст пришел один», — заключил Гоблин.

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