Клавишник «Ласкового мая» о нелегкой судьбе Кузнецова: «Талант был выстрадан»

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Основатель легендарной группы и автор главных хитов покойного Юры Шатунова Сергей Кузнецов умер в возрасте 58 лет.

Основатель группы «Ласковый май», автор ее главных хитов и композитор Сергей Кузнецов был человеком крайне непростой судьбы — творческим, скромным, слабым перед саморазрушительными привычками. Однако он достоин почитания и хотя бы памятника за наследие в виде песен, что наизусть знает не одно поколение россиян. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru выразил бывший клавишник «Ласкового мая» Андрей Шишкин.

По словам музыканта, в последний раз он видел Кузнецова на похоронах экс-солиста коллектива Юры Шатунова. До этого момента артисты много лет не встречались и ничего не знали друг о друге. При этом Шишкин знал, что бывшие коллеги общаются, проходят испытание судами, борются с продюсером Андреем Разиным за права на песни «Ласкового мая»,

«В последние годы Юрка пытался помогать Сереже. Человек творческий и очень сложной судьбы. Он никогда ни от кого ничего не просил, не принимал помощь. Когда люди предлагали ему деньги, он просил купить ему лекарства или то, что было нужно в этот момент, но никогда не брал деньги в руки. Человек был пьющий, сильно пьющий и мало следящий за своим здоровьем. На похоронах Шатунова, когда я его видел, он очень плохо выглядел, прям очень плохо … Без объятий дело обошлось, после похорон я его не видел», — вспомнил Шишкин.

Как отметил собеседник 5-tv.ru, помощь от Шатунова Кузнецов принимал, но не купюрами, а, например, музыкальными инструментами. Композитор также сторонился прессы, очень неохотно соглашался поговорить с журналистами. Ему не нужна была слава, он не стремился к известности и уж точно не интересовался скандалами и разборками на публике.

«Компаний, когда все собирались, он избегал, даже алкоголь когда принимал. Один раз я его в Москве встретил, это был год наверно 1997, он был такой пьяненький. Я на машине ехал, остановился, окликнул — он даже не понял, кто это… Чуждался какого-то лишнего внимания. Вел очень неприметный, очень непритязательный и скромный образ жизни», — рассказал бывший клавишник группы.

Шишкин признает талант Кузнецова и относится к нему с большим уважением. По его словам, этот талант «был выстрадан неразделенными отношениями и внутренними переживаниями». Тяга к творческому созиданию не умирала в композиторе даже в самые черные времена. Пусть он не повторил всенародной славы Шатунова, в своем поиске вдохновения не останавливался никогда.

«Все песни, которыми был богат Юрка, вышли из-под его пера и надо ему памятник поставить за то что он сделал», — заключил Шишкин.

Сергей Кузнецов умер 7 ноября в возрасте 58 лет. Информацию подтвердили в концертном агентстве, проводившем его творческие вечера. В начале 1980-х композитор работал музыкальным руководителем в оренбургском детском доме, где воспитывался Юрий Шатунов. Кузнецов собрал первый состав «Ласкового мая» и написал хит «Белые розы», который проложил мальчишкам-сиротам путь на большую сцену. Шатунов скончался этим летом, на 49-году, в результате обширного инфаркта.

Ранее, как писал 5-tv.ru, экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина назвала причину смерти Сергея Кузнецова.