Путин высоко оценил туристический кластер в Тверской области

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Подготовка к приему туристов в новой экономической зоне идет вовсю, и совсем скоро Тверская область будет готова принимать еще миллион туристов в год.

Россияне скоро смогут отдыхать на новом курорте мирового уровня. Звучит заманчиво и уже реализуется на деле. В Тверской области строится туристический комплекс «Завидово парк», который можно будет посещать круглогодично. Сегодня Владимиру Путину представили 3D-макет будущего кластера. Наш обозреватель Николай Иванов вместе с президентом одним из первых увидел невероятный проект.

В древности здесь пролегал легендарный путь из варяг в греки. Теперь — новый туристический маршрут по самой большой реке в Европе.

На реке Шоша, которая впадает в Волгу, будет первый в России порт, построенный исключительно для туристов. Акцент — на семейный отдых.

Белый теплоход, бегущая вода — спрос на речные круизы в этом году у некоторых туроператоров вырос в четыре раза. Россияне открывают для себя новые маршруты.

Из Завидово по реке — всего несколько часов до исторических волжских городков — Углича, Мышкина, Рыбинска. А там и Ярославль недалеко. К порту подведут и трассу, и «железку». А ведь будут еще отели, спа, рестораны.

Речной вокзал в Завидово, как и большинство российских гаваней, готов принимать по семь круизных судов одновременно. Осадка у таких теплоходов — в районе трех метров, а здесь глубина у стенки причала — около девяти. Хватит с запасом.

«Мы еще предусмотрели у тех, у кого есть яхты за рубежом и кто их сюда перегоняет. Там есть небольшая парковочка, чтобы они здесь парковались», — рассказал президенту гендиректор компании-инвестора «Веста Дискавери» Сергей Бачин.

«Еще бы хорошо заказывали на наших судостроительных заводах. Территории хватит на всех: сочетание людей со скромными доходами и у кого деньжат побольше», — отметил Путин.

Даже горнолыжный склон будет — его сделают из речного песка, который подняли при углублении дна. Кстати, по соседству построят и первый в стране завод по производству канатных дорог. То есть можно будет не зависеть от импорта.

Первые путешественники смогут сесть на теплоход в порту на Шоше в 2025 году. А для местных проект — это еще и 900 новых рабочих мест. Ведь на курорте «Завидово» ждут до миллиона туристов в год.