Карты, деньги, два сеанса: как астрологи наживаются на будущем россиян

Корреспондент «Известий» рассказал о том, как работает бизнес на предсказаниях

Фото, видео: www.globallookpress.com / Britta Pedersen; 5-tv.ru

Даже сами астрологи предупреждают, что в их сфере появилось слишком много мошенников и людей, которые зарабатывают на гаданиях, не предсказывая будущее.

В России рекордный спрос на консультации экстрасенсов и колдунов, которые обещают решить любые проблемы — от личных, до финансовых. Растут и цены. Эскперты оценивают рынок оккультных услуг в два триллиона рублей в год. Кто и зачем отдает магам такие астрономические суммы, выяснял Леонид Рыжиков.

Когда Анна Копцева планировала беременность, она ходила к врачу и астрологу. Анна загадала ребенку ту же судьбу, что и у президента.

«Мне очень хотелось, чтобы мой ребенок родился с такой же звездной картой, как у Владимира Путина. Произошла невообразимая для меня утрата. Он рождается раньше времени, с абсолютно другой натальной картой, абсолютно другими данными, без лидерских качеств. Рождается он у меня шоуменом», — жалуется на «загубленную» судьбу ребенка женщина.

Спрос на услуги предсказателей в последние месяцы резко вырос. Экономисты оценивают рынок оккультных услуг почти в два триллиона рублей в год. Астрономическая сумма. Для сравнения — это в два раза больше бюджета Петербурга. На звезды теперь ориентируются даже серьезные бизнесмены при заключении крупных контрактов. Астротрейдинг — новое направление финансового консалтинга, которое набирает обороты.

Экстрасенс Сантера Мадрида проводит для нас обряд на магических рунах. Древние символы указывают на стресс, нервное напряжение, проблемы в семье и на работе. Она обещает, что спасет — целительная формула.

За один прием карму, конечно, не очистишь, но руны на запястье помогут скорректировать будущее.

«Что поменяется после такого сеанса, неизвестно. Возможно, мне теперь повезет в какой-то мелочи, а может быть, вся жизнь пойдет по совершенно другому сценарию. Никакой конкретики — один из главных принципов, который исповедуют большинство магов и экстрасенсов. Так выше вероятность, что предсказание сбудется», — сообщает корреспондент после сеанса.

Потомственная ведунья Инесса Алиева уверена: на рынке эзотерических услуг стало слишком много самозванцев.

«Сейчас это вообще превратилось в бизнес. И, конечно, могут навязать много чего», — отмечает эзотерик.

Эксперт по религиозным культурам Александр Невеев предупреждает: стоит однажды довериться мошенникам, как они начнут выкачивать деньги из доверчивых посетителей.

«Вам может казаться — и экстрасенсы эту веру поощряют — что в вашу ауру какой-нибудь „энергетический жгут“ проник от „вампира с нижнего этажа“. Это может привести к самому настоящему безумию. Обращение к такого рода персонажам — это всегда глупость, и мы всегда за эту глупость платим иногда очень дорогую цену», — отметил специалист.

Прервать такую магическую терапию непросто — часто колдуны запугивают серьезными последствиями для ауры. И такое напряжение в итоге может привести к реальному психическому помешательству, лечить которое придется уже настоящим докторам.