Двое детей оказались заблокированы в пещере Урала из-за застрявшей в колодце туристки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Subbotin; 5-tv.ru

Вместе с подростками в «заложниках» оказались четверо взрослых. Без помощи спасателей не обошлось.

На Урале туристы оказались заблокированы в пещере. Два ребенка и четверо взрослых спустились через узкий вертикальный проем. Женщина, которая шла следом, оступилась и застряла в каменном колодце, тем самым перекрыв выход всем остальным участникам похода.

Хорошо, что часть группы оставалась наверху и смогла дозвониться до спасателей. Через два часа женщину с помощью альпинистского снаряжения удалось поднять на поверхность, а потом и вытащить остальных. Никто из участников подземной экскурсии не пострадал.