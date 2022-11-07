Названы дата и место похорон основателя «Ласкового мая»

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Знаменитый композитор умер 7 ноября. Незадолго до этого он тяжело болел.

Автора песен группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова похоронят 13 ноября в Оренбурге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на помощника композитора Рината Масягутова.

«Прощание и похороны пройдут в воскресенье. Похоронный зал в городе Оренбурге на улице Монтажников, 29Б. Название кладбища сейчас не могу сказать — завтра решится», — сказал он.

Собеседник агентства отметил, что пока причина смерти неизвестна.

Кузнецов умер сегодня, 7 ноября. Ему было 58 лет. Информацию подтвердили в концертном агентстве, которое занималось организацией творческих вечеров композитора.

Сергей Кузнецов в начале 1980-х годов работал музыкальным руководителем в детском доме, где воспитывался Юрий Шатунов. Композитор давно думал о создании коллектива. Для того чтобы раскрутить «Ласковый май», ему нужно было написать хит. Им в итоге стала песня «Белые розы».

Как ранее писал 5-tv.ru, певица Светлана Разина прокомментировала уход из жизни основателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова. Она объяснила, что многие участники коллектива страдали от алкогольной зависимости.