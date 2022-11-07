Путин лично обсудит с россиянами выплаты мобилизованным военным

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Призванным и их родным государство обеспечит дополнительную поддержку.

Вопрос поддержки мобилизованных военнослужащих в России находится на личном контроле у Владимира Путина. Забота государства о семьях военных обеспечит не только надежный тыл, но и укрепит боевой дух солдат на передовой. Поэтому глава государства намерен лично пообщаться с россиянами, чтобы получить информацию из первых уст и напрямую узнать, как обстоят дела с положенными выплатами военным.

О планах президент сообщил во время своей деловой поездки в Тверскую область. В регионе он лично проинспектировал туристический кластер «Волжское море».

«Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их. Чтобы иметь обратную связь», — цитирует российского лидера URA.RU.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Путин проведет оперативное совещание Совбеза в ближайшие дни.