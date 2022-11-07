«Общая беда»: Разина назвала возможную причину смерти основателя «Ласкового мая»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

По словам экс-солистки «Миража» Светланы Разиной, Сергея Кузнецова могла погубить тяжелая зависимость.

Певица Светлана Разина прокомментировала уход из жизни основателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова. В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru экс-солистка «Миража» объяснила, что многие участники коллектива страдали от алкогольной зависимости.

«Он давно болел и у него с печенью проблемы были. Я точно не знаю, от чего и почему», — ответила Светлана Разина и добавила, что сейчас пытается собраться на похороны коллеги по цеху.

По словам артистки, последние десять лет Сергей Кузнецов не заводил новых знакомств и не выходил в свет. Он тихо жил в Оренбурге и общался только с самыми близкими друзьями. Светлана Разина считает, что вся «компания» и сам Кузнецов годами коллективно злоупотребляли алкоголем.

«Он общался только со своими, из исключительного круга. Они там все такие, выпивают. У них у всех беда общая, разгульный образ жизни. Это плохо кончается. Нечему здесь удивляться», — поделилась певица.

Сергей Кузнецов скончался в Оренбурге в возрасте 59 лет. Информацию подтвердили в концертном агентстве, которое организовывало творческие вечера композитора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин пытается приватизировать авторские права покойного Юры Шатунова.