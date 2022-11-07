«Очень любил тебя»: Разин поздравил Прилучного с юбилеем снимком с умершим сыном

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС; 5-tv.ru

Молодой человек скончался весной 2017 года в возрасте 16 лет.

Актер Павел Прилучный 5 ноября отметил юбилей — артисту исполнилось 35 лет. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин поздравил артиста в социальных сетях. Он опубликовал последний снимок своего сына с Прилучным.

«Паша, ты очень хороший отец. Мой покойный сын Саша Разин очень любил тебя, всегда приходил на твои встречи. Эта фотография как раз с одной из таких встреч, незадолго до его смерти», — подписал фото Разин.

Он добавил, что после общения с актером его сын понял, что Прилучный — порядочный человек. Разин отметил, что сын всегда говорил: Павел — его любимый актер. Именно поэтому Павел для Разина с его супругой Маританной — «самый главный человек в этой жизни».

Продюсер призвал актера не обращать внимания на нападки и на фейки. Он считает, что если на тебя нападают — это значит, что «тебя любят и завидуют тебе». Разин пожелал актеру всегда быть таким же талантливым и беречь себя, свою семью и детей.

Разин очень странным способом поздравил актера Прилучного. Instagram* / razin_andrei_lm

Саша Разин родился 20 января 2001 года от четвертой жены. Андрей и Маританна развелись в 2013 году, а через четыре года после этого не стало их ребенка. Причиной смерти врачи назвали сердечный приступ, вызванный осложнением после ОРВИ. Мальчик похоронен на Троекуровском кладбище.

Как ранее писал 5-tv.ru, Андрей Разин намерен запустить проект «Ласковый май» и собрать группу из молодых артистов. Продюсер и режиссер Дмитрий Ашуров поделился мнением, что Андрей Разин живет вчерашним днем и вряд ли сможет создать что-то близкое по духу и успеху «Ласкового мая».

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