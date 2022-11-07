По решению собственника информационного агентства, управлять делами будет известная российская журналистка, правозащитница.

Названо имя нового главного редактора ИА «Регнум». По решению собственника информационного агентства, управлять делами будет известная российская журналистка, правозащитница Марина Ахмедова. Кроме того, она является членом Совета по правам человека при президенте России.

Как отмечается в официальном сообщении на сайте ИА, журналистка также работала заместителем главного редактора журнала «Русский репортер», обозревателем журнала «Эксперт».