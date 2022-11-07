Новые субъекты России примут участие во Всероссийском экологическом диктанте

Фото: Александр Река / ТАСС

Участники ответят на 25 вопросов, среди них будут темы климата и заповедников.

Херсонская и Запорожская области, а также Луганская и Донецкая народные республики примут участие во Всероссийском экологическом диктанте. Эту новость сообщила сопредседатель Союза энерго-экологической безопасности Наталья Соколова на пресс-конференции «Роль экопросвещения в обеспечении энерго-экологической и климатической безопасности России в условиях геополитической турбулентности».

Экологический диктант пройдет с 11 по 27 ноября на электронном портале экодиктант.рус. Участники ответят на 25 вопросов, среди них будут темы климата, заповедников и таких регионов, как Арктика и Байкал.

Наталья Соколова отметила, что новые субъекты России проявляют заинтересованность в проекте и регулярно запрашивают помощь в организации площадок для проведения диктанта.

«Что самое приятное, в этом году в Российской Федерации будут площадки не в 85 регионах, а уже в 89. У нас активно идут запросы даже из Донецка, Луганска — звонят, чтобы мы помогли организовать площадки», — отметила она.

Кроме того, в мероприятии будут участвовать все российские библиотеки, а это — 30 тысяч учреждений.

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