Согласие получено: кто и за что готов платить Арзамасовой миллион рублей в час?

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Супруга спортсмена Ильи Авербуха очень популярна.

Актриса и молодая жена фигуриста Ильи Авербуха Елизавета Арзамасова спустя год после рождения сына снова приступила к работе. Она играет в театре, катается в шоу «Ледниковый период», а теперь еще и стала преподавателем. Одна из школ Москвы заключила договор с артисткой на проведение занятий «Час со звездой».

Согласно договору, который опубликован на Госзакупках, артистка будет проводить занятия с учениками с 1 ноября по 31 мая 2023 года. За этой ей заплатят миллион рублей, пишет KP.RU.

Однако новоиспеченная учительница получит не всю сумму. Ее гонорар составит 700 тысяч за семь месяцев уроков. С какой именно периодичностью они будут проходить — не известно.

Это предложение достаточно щедрое для актрисы, которая за каждый свой выход на сцену Театра Наций получает порядка 20 тысяч рублей. Однако неизвестен ее заработок за участие в «Ледниковом периоде».

Как ранее писал 5-tv.ru, Елизавета Арзамасова похвасталась прокаченными мышцами пресса через год после родов. Кадры с фотосессии она опубликовала в социальных сетях.