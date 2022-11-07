Автомобиль охраны депутата ГД Бородая подорвался на мине в Херсонской области

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; Telegram / ChDambiev

Информация о пострадавших уточняется.

Автомобиль сопровождения депутата Госдумы Александра Бородая подорвался на мине в Херсонской области. Об этом сообщил военкор Чингис Дамбиев в своем Telegram-канале, опубликовав видео с места происшествия.

«Подрыв машины охранения депутата Госдумы РФ Александра Бородая на мине. Сам Бородай показывает французскую противотанковую мину HPD-2A2, на которую едва не наехал его джип», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что у одной из машин сопровождения депутата выбиты окна. При этом о пострадавших не сообщается. Бородай на видео показывает замаскированную мину, на которую едва не наехал джип, в котором он находился. Данное устройство может поражать бронетехнику, а также представляет опасность для саперов и гражданского населения.

Саперы в Луганской народной республике ежедневно обследуют до десяти гектаров территории. По словам бойцов, сейчас, когда трава постепенно сходит на нет, обнаруживать противотанковые мины стало легче. Однако рядом с ней, как правило, находятся несколько противопехотных. А под ними нередко оказываются сюрпризы в виде других таких же.

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