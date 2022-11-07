Окровавленного годовалого ребенка чудом спасли после падения с 14-го этажа в МО

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Окружающий мир является неизведанным и фантастическим для маленьких детей, поэтому открытое окно может превратиться в смертельную ловушку.

Годовалый мальчик выпал из окна 14-го этажа в Люберцах. Начало этой истории похоже на великую трагедию, однако по счастливым обстоятельствам малыш остался жив. Источник 5-tv.ru сообщил, что его спасли крепления кондиционера в соседней квартире. Малыш зацепился за них и повис над головокружительной пропастью.

Как уточнило издание MK.RU, родители ребенка проводили время с гостями. После обеда компания вышла погулять на площадку, а в комнате открыли окно для проветривания. Через некоторое время отец мальчика вернулся домой вместе с наследником — настало время менять подгузники. Пока папа искал детские штаны, малыш побежал в соседнюю комнату, где как раз было распахнуто окно. Так мальчик и оказался висящим на кондиционере.

Спустя минуту родитель забил тревогу — сын исчез. Поняв, что ребенок за окном, мужчина начал действовать. Он спустился к наследнику и вызволил его из ловушки, а потом постучался в ближайшие окна 12 этажа. Хозяйка той квартиры быстро сообразила, что к чему, поэтому двое перелезли к ней в дом.

Как только папа с малышом оказались на свободе, то сразу поехали в ближайший медпункт. У ребенка сломалось плечо, его переправили в больницу, где госпитализировали в реанимацию. Сейчас крошка уже в общем отделении, его жизни ничего не угрожает.

Соседи в многоквартирном доме тоже остались неравнодушны к инциденту. Жители десятого этажа заметили кровь на подоконнике, она капала с верхних квартир. Тогда хозяева сразу позвонили в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов молниеносно прибыли на место. Когда выяснилось, что из окна выпал годовалый ребенок, его начали искать. Однако мальчика уже не обнаружили, камеры установили, что некий мужчина забрал малыша в машину и уехал. Сейчас все детали происшествия выясняются.

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