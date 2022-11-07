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Жесткие правила — всегда забота о безопасности? Или нет?

Приучать своего ребенка уступать место пожилым или слабым является нормой для современного здорового общества. Однако чадо должно быть готово к этому. Об этом рассказала психолог Наталья Лукьянова.

«С точки зрения культуры воспитания, примерно с десяти лет ребенок может быть физически достаточно устойчивым и крепким (обусловлено формированием ЦНС и костного аппарата), чтобы уступать место людям пожилого возраста», — объяснила она в беседе с Газетой.ру.

Эксперт отметила важность соблюдения правила перевозки детей для их безопасности. Например, ребенка можно держать на руках, пока есть такая возможность.

Ее коллега, психолог Михаил Хорс добавил, что поддерживает, чтобы мальчики уступали места женщинам. Кроме того, пожилым людям нужно уступать место вне зависимости от пола.

Специалист отметил важность приучения сыновей уступать место женщинам для того, чтобы у них не путался статус женского и мужского. Психолог считает, что такие поступки помогут мальчика осознать, что они сильнее девочек, а это важная часть современной жизни.

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