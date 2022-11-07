Ненавидели друг друга? Жена Маковецкого раскрыла правду о драке артиста с Максаковой

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Что звезды не поделили в самолете? И правда ли все то, о чем говорит Садальский?

Появились слухи, что актер Сергей Маковецкий учинил пьяную драку с Людмилой Максаковой на борту самолета. Журналисты 5-tv.ru дозвонились до жены Сергея Маковецкого Елены, чтобы узнать правду об их скандале.

«Никакого скандала у них нет, у них прекрасные отношения. Это бред какой-то. Бред. Все. До свидания», — заверила Елена Маковецкая.

О дебоше с рукоприкладством сообщил актер Станислав Садальский в своем Telegram-канале. По его словам, Маковецкий выпил лишнего и устроил кулачный поединок с 82-летней Максаковой. Садальский отметил, что Максакова пыталась успокоить его, но попала под горячую руку.

«В самолете, летящем на гастроли в Новосибирск, ненавидящие друг друга народные артисты снова сцепились в рукопашной схватке», — рассказал Садальский и намекнул на давние разногласия между актерами.

Станислав Садальский также утверждал, что Маковецкий якобы находится под угрозой увольнения из театра Вахтангова после инцидента. Подтверждения этой информации нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Садальский обвинил певца Николая Баскова в оскорблении инвалидов из-за частого жеста певца.