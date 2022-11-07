Никто не забыт: в Москве организовали интерактивный музей ВОВ в честь Дня воинской славы

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

В столице с самого утра проходят памятные мероприятия. Люди вспоминают о подвигах тех, кто сражался за мирное небо.

В Москве сегодня — в День воинской славы России — чтят память наших отцов и дедов, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны.

В центре столицы проходят мероприятия, посвященные годовщине парада 1941 года на Красной площади. У Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду возложили цветы. Букеты принесли москвичи, волонтеры столичного штаба акции «МыВместе» и городские власти.

Ну, а вместо традиционного торжественного марша на Красной площади в этом году подготовили масштабную выставку о войне. В интерактивный музей под открытым небом может прийти любой желающий.