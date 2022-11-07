Фото, видео: 5-tv.ru

Мощный удар по центру города украинские боевики нанесли недавно. Тушение пожара продолжается.

Мощный удар по центру Донецка нанесли ВСУ. Снаряд попал в здание Управления железными дорогами, начался сильный пожар, который тушат уже десять часов. Местные жители рассказывают о семи мощных взрывах. Выбиты стекла в жилых домах.

Люди находят в квартирах осколки от снарядов.

«Был вот этот прилет прямой. И у нас вбило вот это окна, ребенку прилетел осколок прям в манеж. Слава богу все живы, но ненавидим этих тварей, пусть горят в аду если честно. Уже так осточертело это все», — говорит местная жительница.

Как сообщают власти Донецка, ВСУ используют артиллерию «натовского» калибра — 155 миллиметров.