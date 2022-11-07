Третий пострадавший при падении балкона в Сочи умер в больнице

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Двое стоявших на балконе людей скончались сразу после ЧП. Медики пытались реанимировать еще одного человека до последнего.

Число погибших в результате обрушения балкона в Сочи увеличилось до трех человек. Двое погибли на месте, еще один — сегодня утром умер в больнице. Люди рухнули с высоты пятого этажа — шансов уцелеть не было.

Сообщается, что в квартире жил 60-летний мужчина, он приехал на заработки и снимал квартиру у друзей. К нему пришли знакомые, все трое вышли на балкон и старые плиты — обрушились. Дом был построен 64 года назад. Последний раз капитальный ремонт проводили еще в прошлом веке.