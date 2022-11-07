В Киеве начались экстренные отключения электроэнергии

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Без света остались порядка 4,5 миллиона жителей Украины.

На Украине появились проблемы с электроэнергией. В Киеве началась экстренная остановка энергоснабжения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский энергетический холдинг ДТЭК «Киевские региональные электросети».

«Из-за роста потребления [электричества] в Киеве сегодня, 7 ноября, НЭК „Укрэнерго“ отдало распоряжение провести экстренные отключения», — объяснила инстанция.

Представители энергохолдинга отметили, что на момент экстренных отключений электроэнергии не будут действовать графики плановых стабилизационных отключений.

Незадолго до мероприятий по отключению электроэнергии президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, что больше четырех миллионов жителей остались без света. Самая сложная ситуация сложилась в Киеве и области города. По словам Зеленского, украинские власти занимаются разработкой плана действий для любого из возможных сценариев по энергетике.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Киеве эвакуируют три миллиона человек, если пропадет все электричество.