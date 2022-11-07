Три националистические группировки Украины признаны террористическими в РФ

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Росфинмониторинг пополнил список организаций, причастных к экстремизму и терроризму.

Украинские националистические формирования «С14», «Добровольчий рух» и «Черный комитет» признаны в Российской Федерация организациями с террористической направленностью. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

Три вышеперечисленные группировки были включены в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеется информация о причастности к экстремистской и (или) террористической деятельности.

«Общественная организация СИЧ-С14» (ГО С14; Громадська органiзацiя СIЧ-C14; Основа Майбутнього; Слава и Честь); националистическое объединение «Добровольческое движение организации украинских националистов» (Добровольчий Рух Организацii украiнських националiстiв); националистическая группировка «Черный комитет» (Чорний Комiтет)», — гласит сообщение на сайте Росфинмониторинга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Росфинмониторинг внес компанию Meta Inc.* в список террористических и экстремистских организаций.

* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.