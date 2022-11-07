Мама, я боюсь: стоматолог просверлил семилетней девочке дырку в щеке

Фото: www.globallookpress.com / Felix Vogel

После инцидента девочка выжила. Следственные органы организовали проверку.

Простой поход к стоматологу обернулся для семилетней девочки сущим кошмаром. Теперь она страдает не только от зубной боли, но и от раны на щеке. О вопиющем случае рассказал источник 5-tv.ru.

Отмечалось, что мама обратилась в московскую поликлинику за стоматологической помощью для дочери, но в ходе процедуры врач просверлил ребенку зуб, десну и щеку. Родительница пациентки сразу пошла в полицию и написала заявление против стоматолога. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку.

Остальные детали инцидента пока выясняются. Вероятно, доктор случайно причинил травму ребенку. Из-за неосторожности часто происходят кровавые трагедии.

Например, еще в мае 5-tv.ru сообщал, как десятилетний школьник случайно застрелил одноклассника в Красноярском крае. В день инцидента мальчишки нашли винтовку и решили поближе рассмотреть оружие. Один из них сделал непроизвольный выстрел в живот малолетнего приятеля из-за чего тот погиб.