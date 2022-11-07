Заставила? Молодой муж Яны Поплавской переписал на нее имущество

София Шафиуллина 487

Молодой муж актрисы Яны Поплавской радиоведущий Евгений Яковлев переписал на жену свое имущество

Заставила? Молодой муж Яны Поплавской переписал на нее имущество

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Знаменитая актриса жаловалась на жадность своего бывшего мужа.

Молодой муж 55-летней актрисы Яны Поплавской переписал на нее имущество. Радиоведущий Евгений Яковлев рассказал об этом в эфире федерального канала. Правда ли новоиспеченный супруг готов на все ради любимой, или Поплавская заставляет его идти на необдуманные шаги?

40-летний Яковлев говорит, что души не чает в актрисе. Семья обзаводится имуществом, которое ведущий по-джентельментски переписывает на артистку. Недавно супруги приобрели недвижимость — купили дом.

«Я все записываю на Яну как олигарх. Шучу… Но просто все на Яну оформляем», — прокомментировал Яковлев журналистам.

Актриса рассказала, что познакомилась с Яковлевым 15 лет назад, семь из них они жили вместе. В конце октября пара, наконец-то, решила узаконить отношения и показать пример «традиционного брака».

Первый муж Яны Поплавской — режиссер Сергей Гинзбург. Пара состояла в браке до 2011 года. У актрисы есть два сына от экс-супруга — Никита и Клим.

«Я не понимаю, как можно было забрать квартиру у старшего сына и жить в ней. Я не понимаю, как можно было снять деньги со счетов даже у детей», — жаловалась на бывшего мужа Поплавская журналистам.

Ранее 5-tv.ru писал о свадьбе Поплавской и Яковлева, который моложе жены на 15 лет.

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