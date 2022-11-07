Мать Собчак прокомментировала возвращение журналистки в Россию

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; www.globallookpress.ru / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

Сенатор Людмила Нарусова резко отреагировала на все вопросы о дочери.

Сенатор Российской Федерации Людмила Нарусова прокомментировала возвращение в страну своей дочери Ксении Собчак.

Как стало известно 5-tv.ru, накануне журналистка пересекла границу Псковской области. Возвращалась в Россию Ксения Собчак не одна — на границе ее сопровождал супруг Константин Богомолов.

Однако Людмила Нарусова категорически отказывается предоставлять информацию о своей дочери.

«Вы звоните сенатору и спрашиваете меня не о работе, а о каких-то „фейках“. Без комментариев!» — ответила Нарусова в телефонном разговоре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ксения Собчак прокомментировала арест ее коммерческого директора Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у государственной корпорации «Ростех». 26 октября Тверской суд Москвы взял Суханова под стражу до 24 декабря 2022 года.