Настрой и мотивация: как перестать сравнивать себя с другими людьми

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Как не потерять уверенность в себе, глядя на более успешных людей?

С появлением социальных сетей многие стали сравнивать себя с другими. Например, с популярными блогерами. Человек начинает сравнивать свою жизнь и их. Он портит себе настроение, потому что кажется, что жизнь кумира гораздо лучше. Как же перестать завидовать?

Как пишет Сибкрай.ru, необходимо понять, когда именно начинаешь чувствовать зависть. Может, ты чувствуешь себя неуверенно, когда общаешься с более обеспеченным знакомым?

Также не следует расстраиваться, если считаешь, что другой человек выглядит лучше тебя. Это не значит, что в его жизни все идет как по маслу. Вероятно, у него есть свои проблемы.

Постарайся найти в собственной жизни хорошие моменты, которые поднимут тебе настроение. Помни о них, когда снова начнешь завидовать другим.

Преобразуй зависть в мотивацию и постарайся измениться. Можно не завидовать, а восхититься успехам своего друга и повторить это вслед за ним.

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